Una polémica de aquellas se desató en el programa Todos Somos Técnicos. Esto debido a que Rodrigo Goldberg explicó el motivo de porqué no aparece en pantalla con Johnny Herrera.

“Por petición explícita de él, no nos podemos topar en los programas”, reveló el ex delantero sobre la situación con el samurái azul. Polémica que fue abordada en el programa ancla de TNT Sports.

Fiel a su estilo, en el programa de este miércoles se bromeó con el tema y se evitó profundizar en el posible quiebre al interior del camarín del programa que conduce Manuel De Tezanos.

La primera talla llegó en la sección de Daniel Arrieta. El reportero de Colo Colo no dejó pasar la chance de recordar la polémica del samurái azul. En este caso, la broma llegó en plena discusión por el equipo que presentará Jorge Almirón este viernes ante Coquimbo. Arrieta notó ofuscado al ex portero y se lo hizo saber. “Parece que Johnny venía enojado de antes”, apuntó.

Las bromas por la polémica entre Johnny Herrera y Rodrigo Goldberg

Incluso Arrieta luego abrió la polémica con Goldberg. “Agárrate un avión a Polonia”, expresó entre las risas del panel. Herrera para evitar más complicaciones solo respondió con un “Arrieta, te desubicaste”.

Pero ya sobre el cierre el tema pasó a ser como una de las tantas dinámicas que afloran en el programa. Claudio Borghi tomó la posta y subió al columpio a Johnny. sin asco “¿Cuál es tu jugador favorito? Es Lewandowski porqué es polaco”, lanzó entre las risas con Toby Vega.

Gonzalo Jara y Vero Bianchi trataron de contener las risas pero ya era inevitable por el tema en cuestión. Tras ello, Herrera decidió zanjar el tema con un particular comentario. “Yo ya no veo la pauta porque me han cambiado tantas veces el día (…) No si me dijeron que va a pasar piola jaja…”, sentenció antes del cierre.