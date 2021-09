El Superclásico está cada vez más cerca, por lo que los equipos están afinando los últimos detalles. Eso sí, en la Universidad de Chile muestran confianza para el domingo ante Colo Colo, aunque saben que los albos como líderes llegan como favoritos en el choque.

"Los números así lo mandan. Después de tantas fechas, si fueran pocas diría que todavía no se sabe, pero después de tantas fechas han sido el equipo más sólido y me parece que desde ese punto de vista llegan como favoritos. Pero nosotros veníamos en un momento de levantada, mejorando notoriamente y con la ilusión de que en un clásico pueden suceder un montón de cosas. Vamos ilusionados y esperanzados sabiendo que tenemos posibilidades de quedarnos con los tres puntos para acortar la brecha de puntos y pelear en la recta final del campeonato", cuenta Joaquín Larrivey en diálogo con radio Agricultura.

Pese a esto, el delantero argentino, quien aseguró que todavía no hay novedades por el tema de renovación, cree que el duelo en Rancagua marcará el camino de la U para los últimos meses del Campeonato Nacional.

Joaquín Larrivey tiene confianza en lo que ha mostrado la Universidad de Chile en los últimos encuentros.

"Siento que llegamos bien, en un momento de alza, donde el equipo tiene margen para mejorar y cosas por corregir, pero me da sensación que llegamos en buen momento. Tal como pasó con Católica donde ganamos, esos momentos clave donde se inclina la balanza y si ganamos nos mete en la pelea del campeonato y una derrota nos deja muy lejos. Es un momento bisagra", destaca el delantero quien es el goleador del campeonato.

Por lo mismo, con la definición afinada en los últimos partidos de la Universidad de Chile, Larrivey asegura que tiene un buen pálpito para el domingo, algo que ha sentido esta temporada y que le ha venido bien.

"Siempre que arranca un partido tengo la sensación de que voy hacer un gol o que voy a tener una oportunidad y tengo que estar preparado. Salvo cuando me costaba más generar pero ahora tengo la sensación de que tendré dos o tres situaciones y que tengo que estar al pie del cañón. La sensación no me ha llevado por mal camino, es buena intuición, pero si anota otro y el equipo gana voy a estar igual de contento", finaliza.