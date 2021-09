El 5 de mayo de 2013 fue la última vez que Universidad de Chile derrotó a Colo Colo por un Torneo Nacional. En ese tiempo estaba Darío Franco al mando de los azules.

Ad portas del Superclásico 190° de este domingo en El Teniente de Rancagua, el técnico argentino recordó una de sus máximas alegrías en Chile.

“Qué increíble que no pueden romper esa racha, qué bárbaro. Esperemos que ésta sea el que rompa el maleficio”, expresó Franco en El Gráfico Chile.

Sobre el partido, señaló: "Me acuerdo que fuimos perdiendo. Metió el último gol Charles, el 3-2, con sol y a estadio lleno. Fue una gran alegría, como extranjero, poder vivir eso, con todo lo que significa para los hinchas. Estoy muy contento de haber sido parte".

Luego, reconoció: "Aquellos jugadores estaban acostumbrados a ganar, a competir al más alto nivel, a jugar con mucha intensidad, siempre pensando en el arco de enfrente. Eso los hizo diferentes. Por eso le agradezco a Sampaoli, porque yo heredé la mística de ese grupo, que fue lo que lo hizo trascender. Tuve la suerte de poder dirigirlos y que me hayan regalado ese triunfo frente al eterno rival".

Franco dice que no celebra ser el último DT en ganarle a Colo Colo: "No me gusta verlo de esa manera. Siempre voy a estar agradecido por la posibilidad que me dieron de dirigir a un grande como la “U”. Nos tocó vivir situaciones difíciles, pero cuando llegamos, el presidente (José Yuraszeck) nos dijo que teníamos que ganar algún título en el semestre y lo cumplimos, más allá de que Sampaoli había dejado al equipo en cuartos de la Copa Chile. Le ganamos a la Católica en la final".

Finalmente, recordó a Charles Aránguiz: "Sí, tuvimos la suerte de poder disfrutar a Charles. Tenía todo, no hacía falta explicarle nada y siempre estaba muy predispuesto a todo lo que proponíamos. A la hora de entrenar, en determinadas indicaciones que de pronto uno le podía dar, siempre estaba colaborando, muy comprometido".