Vasco Moulián analizó la decisión de TVN de sacar radicalmente de su programación el programa de Pamela Díaz, Mochileros, y en medio de sus conclusiones lanzó un duro misil contra Jean Philippe Cretton, criticando al animador de Yo Soy por poner a La Fiera "más fome, como él".

La reflexión se dio en medio del programa Zona de Estrellas, después de que la señal estatal decidió cederle el horario prime de los sábados a la serie biográfica sobre Juan Gabriel Hasta que te conocí, original de 2016.

Moulián no tuvo problemas en apuntar contra Cretton, al indicar que "yo creo que Pamela Díaz, siendo una de las mujeres más talentosas y que puede estar en la televisión abierta, porque lo que uno critica de la Paty Maldonado o de la Raquel Argandoña que a veces se deslenguan, la Pame es la versión oficial del lenguaje".

"Le ha hecho muy mal Jean Philippe. Saquen la cuenta. Pamela Díaz in crescendo, in crescendo, se mete con un gallo que es más amargado que ella, evidentemente es un gallo oscuro en el sentido de más rockanrolero, más apagado, más fome, más serio", postuló Vasco.

Mientras el resto de los panelistas no salían de su asombro, Moulián decidió continuar: "él gana en esta relación bastante más porque a él le llega la people, y a ella, la people no entiende el humor de Jean Philippe, él es más sofisticado, por no decir fome, bastante fome televisivamente. Le chupó la energía a la Pamela".

Por lo mismo, el crítico de TV sostiene que Díaz "bajó un poco su nivel de gracia, el histrionismo, se puso más intensa, porque él es más intenso y cuando está sola brilla".

"La vida de Pamela influye mucho en el escenario. Cuando está radiante, está bien con un pololo, ella está radiante en el escenario. Jean Philippe apagó a Pamela Díaz, la puso más intensa, más fome; como él", remató Vasco en sus ácidos argumentos.