Spider-Man: No Way Home traerá de vuelta a algunos villanos de películas anteriores

Muchas espectativas están puestas sobre la nueva película de Jon Watts, Spider-Man: No Way Home. Y pese a que todavía no se conoce bien qué pasará con el personaje, en una reciente entrevista, el director comunicó que será el final de la saga que arrancó con Spider-Man: Homecoming.

De acuerdo a lo comentado por Watts a Empire, esta película protagonizada por el actor Tom Holland será como Avengers: Engame para la trilogía del arácnido.

"Definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos", dice el director entre risas pero sin bromear. "Es Spider-Man: Endgame".

Parte de la ambición de esta última película es traer de vuelta a algunos villanos de películas anteriores, que hasta el momento, no habían sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Uno de los que más llama la atención es el regreso de Otto Octavius conocido también como Doctor Octopus o Doc Ock, quien será interpretado por Alfred Molina, mismo actor que amenazó anteriormente a Peter Parker en Spider-Man 2 de Sam Raimi.

"Cuando me propusieron la idea por primera vez, pensé, 'Guau, sería fantástico si pudiéramos llevarlo a cabo", comentó el actor que protagoniza a Spider-Man sobre la posibilidad de traer de vuelta a villanos de películas anteriores. "Pero no hay forma de que funcione. Simplemente no podrán lograr que todos hagan lo que deben hacer. Simplemente no va a suceder'. Pero sucedió. Y es una locura".

Por otro lado, el mismo medio dio a conocer dos fotografías nuevas de Spider-Man: No Way Home, filme que tiene como fecha de estreno el 17 de diciembre en Estados Unidos.

Revisa las fotos a continuación: