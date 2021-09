Este viernes se estrenó en Estados Unidos la nueva película de Marvel Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos y su protagonista, Simu Liu, no quiso dejar pasar la oportunidad de marcar este hito, por lo que escribió una sentida carta dedicada a los fans de Marvel y el MCU.

El asiático canadiense se volcó a su Instagram para publicar el extenso texto que ya acumula más de 164 mil "me gusta" y miles de comentarios de apoyo.

La carta de Simu Liu dice lo siguiente:

"El sol se alzó hoy a un mundo donde los superhéroes asiáticos existen como protagonistas de su historia; ese es el regalo que @destindaniel y @marvelstudios nos han otorgado a todos, en todas las comunidades, en todas partes. Una celebración y un compartir de la cultura, del lenguaje, de la risa, de la emoción, del dolor y del desamor.

"Necesito decir algunas palabras sobre nuestro director, que ha trabajado más en esto de lo que podrías imaginar. Gracias por hacer que todo esto sucediera, Destin. Por su consideración, por la dedicación y el compromiso que mostró todos los días, por los sacrificios personales que hizo y por darme la oportunidad de ser un recipiente para su historia. Nunca podré devolver lo que aprendí de mi tiempo contigo.

"A mis increíbles compañeros de reparto @awkwafina @wongrel @falachenfala @mengerzhang @michelleyeoh_official @ronnychieng @bignasty (y a los no instagrammers Sir Ben Kingsley y Tony Leung), gracias por permitir que un completo novato ocupe espacio en su mundo. Me sentí como si estuviera entre leyendas todos los días. Gracias por su paciencia y generosidad. Están todos magníficos en esta película.

"Ya he dicho antes que esta película cambiará el mundo. Una sonrisa donde antes no la había. Orgullo donde hubo vergüenza. Compasión donde había ignorancia. Si nos acercamos y conmovemos incluso a una persona, ¿acaso no es mejor para todas nuestras vidas?

"Gracias @disney por poner todo el peso de su plataforma detrás de esta película. Mucha gente no entendió que el marketing durante una pandemia presentaba desafíos únicos o que trabajamos en estrecha colaboración durante todo el proceso. Gracias @jrvs.km por esta obra de arte tan hermosa.

"Y gracias a todos por su apoyo.

"Hoy, por fin, hacemos historia."