El periodista y conductor de Mega Rodrigo Sepúlveda reveló cómo se enteró de la muerte del reconocido ex futbolista y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, el cual falleció el 18 de septiembre del 2015.

El programa Hola Chile hizo un reportaje sobre el comunicador en donde Sepu entregó detalles de su relación con él y su reacción al enterarse de su fallecimiento. Ambos fueron compañeros en la Radio Nacional durante los años 90.

Señaló que aquel sábado lo llamaron por teléfono para revelarle lo sucedido. “Empiezo a recibir muchos llamados, muchos llamados. Agarro uno y es de la radio ADN. Me dicen ‘Sepu, se murió Bonvallet’. ‘¿Qué?’. Yo no lo podía creer”, comentó.

Tras esto, lo llamaron de Mega para pedirle que vaya al canal. "Sepu, necesitamos que te vengas al estudio, porque murió Bonvallet. Yo me fui al piso, me puse a llorar ahí. Me acuerdo que me siento en un sillón en la casa y me largo a llorar”.

Sepúlveda también habló sobre la importancia de la salud mental en el país. “La salud mental de los chilenos debe ser una prioridad absoluta”.

“Es terrible lo que pasa. Gente que no se atreve a contar las cosas que vive, gente con depresión, que tiene ganas de suicidarse por problemas económicos, por problemas emocionales, por la pandemia, por miedos, por temores, por inseguridades”, expresó.

Asimismo, señaló "que ganas de que él este con nosotros comentando lo que pasa en la selección, que ganas de que este con nosotros comentando lo que pasa en el país", añadió.