Este sábado se estrenó un nuevo capítulo del programa de viajes de Pamela Díaz "Mochileros", el cual contó con el animador de Chilevisión,Jean Philippe Cretton, quien además es su pareja como invitado

En el episodio la pareja visitó Puerto Varas, visitando los lugares más reconocidos de la zona, en donde conversaron sobre distintos aspectos de su vida personal y la Fiera recordó momentos de su adolescencia debido a que ella es oriunda del lugar.

En ese contexto, ambos visitaron el colegio al cual asistió la panelista del Me Late, en donde reveló una compleja situación que vivió cuando ella participaba en el concurso Miss 17, debido a su paso por el concurso el colegió decidió expulsarla.

“El colegio no estaba dispuesto. Quería que no pusiera que venía de acá, porque era un mal ejemplo para las niñas. Mi mamá fue a pedir ‘por favor, se lo suplico’ ".

Sin embargo uno de los religiosos del establecimiento tuvo fuertes palabras para referirse a ella. "Un cura le dijo a ella ‘la basura se va’ y ahí me tuve que ir“, señaló .

La modelo indicó que su madre se sintió muy afectada por la situación. “Se puso a llorar, el show y todo eso”, agregando además que lo sucedido afectó su relación con sus amigas del colegio. "Fue heavy, porque yo tenía a todas mis amigas acá y después no me hablaron más. No nos juntamos más”.