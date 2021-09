Pamela Díaz no descarta casarse con Jean Philippe Cretton: "Feliz de la vida lo hago"

La modelo y animadora de televisión Pamela Díaz estuvo presente en el matinal Buenos Días a Todos para hablar sobre el nuevo capítulo de su programa Mochileros, que contó con la participación de su pareja, el conductor de CHV, Jean Philippe Cretton.

En ese contexto la panelista del Me Late reveló que visitaron distintos lugares de Puerto Varas y además hablaron sobre distintos momentos de su vida personal y laboral.

Tras ver el adelanto de l capítulo en donde el animador de Yo Soy le entrega un anillo de calavera, el periodista Gonzalo Ramírez le preguntó: "¿Pamela, te casarías con Jean Philippe?”, a lo que Pamela respondió que “sí, pero él no se quiere casar conmigo”.

“Feliz de la vida lo hago, me encanta casarme. Soy una persona muy cristiana, no voy a la iglesia, pero soy súper devota de varios santos. Pero a él no le gusta la iglesia, ni nada de eso”, agregó.

Sin embargo, señaló que por el civil no volvería a casarse. “Es un contrato, un tema más económico cuando tienes hijos de por medio, además él se pasaría de leso. Por toda mi experiencia no lo haría”, enfatizó.

Asimismo, agregó que hasta el momento no hay planes para irse a vivir juntos. “Somos muy distintos, especiales, pero así también tenemos muchas cosas en común”.