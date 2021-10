El regreso de “Mea Culpa” está más cerca de lo que se cree. El programa conducido por Carlos Pinto vuelve a las pantallas de TVN para recrear algunos de los crímenes más impactantes de Chile.

El programa se emitió por primera vez en 1993 y se extendió por 14 temporadas, hasta 2009. Ahora, “Mea Culpa” se abre un nuevo mundo carcelario desconocido incluso para Pinto. “Los criminales hoy son menos éticos, entre otras cosas. Son cambios que, de alguna manera, nosotros vamos a tratar de reflejar", sostuvo el periodista.

“'Mea Culpa' es un clásico y en estos términos, solo me cabe pensar que ha resistido el tiempo, ha resistido los formatos, hoy se graba de una manera distinta, hoy hay una nitidez que antes no tenía (…) Mi parecer respecto al mundo de la delincuencia no es entrevistar a asesinos, la idea es entrevistar a personas, porque creo que es lo único que a nosotros, los espectadores, nos hace darnos cuenta qué podemos hacer para no llegar a ese instante", remarcó.



¿Cuándo vuelve Mea Culpa?

Todavía no se conoce la fecha de estreno de la nueva temporada de “Mea Culpa”. El canal estatal no se ha pronunciado respecto del día en que se emitirá el primera capítulo del programa.

Sin embargo, TVN publicó hace unos días una serie de impactantes avances que adelantan de qué se tratará esta nueva entrega. Míralo a continuación: