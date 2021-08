El animador de Zona de Estrellas confesó el particular ofrecimiento que le hicieron.

El animador de Zona de Estrellas, Mario Velasco, reveló que un hombre se acercó a él con una particular oferta, ofreciéndole una suma de dinero a cargo de sus "servicios".

Así lo expuso en medio del programa de TV paga, donde Joche Bibbó le preguntó si "¿alguna vez te ofrecieron (tener relaciones pagadas), Mario?".

Ante lo que Velasco admitió que "un caballero". Mientras Vasco Moulián se quedó atónito: "no te puedo creer".

Luego Velasco especificó que "no llegamos a montos ni nada. Por directo de Instagram me escribió un señor. Y me dijo, con todo respeto, que le gustaría contar con mis servicios. Y le dije que en verdad..."

"Era muy caro", lo interrumpió Moulián. Pero Velasco recalcó que "no llegamos a precio".

"¿No llegaron a un acuerdo?", quiso indagar Bibbó. "O sea, me dijo que si me regalaba esta pulsera...", bromeó Mario.

"Un millón de dólares, Marito", comentó Moulián, en referencia a la película de Woody Harrelson, Demi Moore y Robert Redford. "También me lo preguntaron", aseguró Velasco.

"Todos tienen su precio", finalmente añadió la periodista Cecilia Gutiérrez.