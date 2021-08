Karla Constant, uno de los principales figuras de Mega, se refirió a la fuga de rostros que se está experimentando en el canal, como la eliminación de Karol Lucero y Patricia Maldonado, pero también sobre la reciente salida de José Miguel Viñuela y, prácticamente, la anulación de Luis Jara en pantalla.

En conversación con Noches Velvet, Constant se sometió a las preguntas de Francisca García-Huidobro, quien sin anestesia le lanzó: "¿Qué te pasa a ti con el Mega, con la salida de la Paty Maldonado, de Lucho Jara y lo último que pasó con Viñuela? ¿Tienes una opinión al respecto?".

La animadora de The Covers explicó que "ahora todos están haciendo lo mismo, que es completamente distinto hace dos años, donde el matinal era entretención, acompañar, informar, era un poco de todo. Y de repente el péndulo se fue solo a la información".

"En esa información se fue gente que, en ese minuto, no se vio dentro de esta estructura que podría funcionar", continuó Karla y esto a propósito de que "los programas están cada vez más a cargo de periodistas y más cargados a la noticia. Están más parecidos al alargue de un noticiario de la mañana".

Por otro lado, Constant fue tajante al establecer que la partida de compañeros y rostros fuertes de la entretención en televisión "no tiene nada que ver con la calidad profesional de la gente que ya no está".

"La gente no pierde su talento. A veces la televisión cambia y uno cabe en un espacio y en otro no".

"Es ahí donde yo quiero hacer una diferencia. Puede ser que ahora no te llamaron y ya no estás. Pero yo nunca voy a dejar de creer que Lucho Jara es un tremendo animador. O sea, nadie puede quitar tu condición...", dijo la también animadora de Got Talent Chile.

En tanto, sobre la partida de Viñuela, Constant primero indicó que "lo quiero mucho. Fue mi compañero de trabajo durante mucho tiempo. Y lo mismo que dije de Lucho lo diría de él. José Miguel Viñuela es un gran animador".

"Tiene muchos talentos. Él mismo lo dijo, y por algo pidió disculpas. Y en este minuto su camino lo está llevando hacia otro lado. Solo Dios sabe si el día de mañana él va a volver. Es que esta vida es misteriosa. Y no es porque yo sea zen o mística, es que la vida es misteriosa".

"Lo que te quiero decir es que todos los que no están, no solamente los del matinal de Mega, para mí no han dejado de ser los profesionales tremendos que considero que son. A veces uno tiene traspiés, comete errores, pero por eso uno tiene que aprender, reestructurarse, volver a pararse, y tal vez la tele ya no va a ser más tu camino. Tu camino es otro", complementó antes de cerrar.