El programa de competencia de Mega "The Covers" sigue sorprendiendo a los televidentes con increíbles presentaciones de los famosos que se convierten en grandes estrellas de la música. Sin embargo, el espacio también a sumado bajas considerables y ahora se suma una más.

El periodista y conductor José Luis Repenning se despidió este viernes del programa tras completar su quinta presentación en el espacio.

El comunicador que interpretó a artista como Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, y Frank Sinatra, abandonó la competencia. Tras interpretar la canción de My Way del icónico cantante, fue penalizado por el jurado ya que no se puede repetir las canciones.

“No tuve el tiempo necesario para preparar otra canción de Frank Sinatra, y pensé ‘bueno, si me toca, me toca’. Pero estoy feliz, imagínate, ya cinco veces que me he presentado acá, estoy más que pagado”, comentó.

“Yo llego hasta acá en el fondo, quiero darle las gracias a todos, porque la verdad que esto ha sido experiencia maravillosa, he conocido gente muy linda. Hay un talento impresionante, que te evalué Oscar, Javiera, o Beto, es como ser futbolista amateur, y alguien me invitara a jugar un partido de Colo-Colo en el estadio Monumental o la Católica en San Carlos, así me siento”, expresó.

"Yo llego hasta acá en el fondo. Quiero darle las gracias a todos ustedes porque la verdad que esto ha sido una experiencia maravillosa", señaló.

Tras esto, el jurado compuesto por Beto Cuevas, Javiera Contador y Oscar Mediavilla se despidieron del periodista y agradecieron su participación en el espacio.