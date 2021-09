La comediante Jani Dueñas utilizó una hilarante respuesta para responder a las críticas de la figura televisiva Patricia Maldonado, quien se refirió a ella en fuertes términos tras los comentarios que la humorista realizó sobre su presentación en el Festival de Viña 2019.

Dueñas habló en el podcast Perdona si no puedo ser sincera en donde recordó la compleja situación. Recordemos que durante su rutina Dueñas fue víctima de las pifias del público presente.

“Hay partes de esa noche que yo no me acuerdo, la posibilidad de que esto pasara no estaba en los planes de nadie. Nadie nunca me sugirió que me podía ir mal”. fue parte de lo que señaló.

En el espacio que conduce la ex panelista de Mega Patricia Maldonado "Las Indomables" se refirieron con fuertes palabras a sus dichos y a su presentación en el certamen.

“Dice ‘cometí un error’… pero han pasado dos años, tres años. El error debió ser solucionado en el minuto, cuando de bajó del escenario", luego agrega: "Dice que cometió un gran error por no haberse preparado (…) y no tomó las medidas del caso“.

“Ya es tarde, ya pasó. Si ella hubiera reconocido de inmediato que la rutina era un fracaso, que la soberbia que tenía arriba, que era soez, decía unas cosas impresionantes… era fome”, agregó.

“Su humor no lo entendió nadie. No solamente no lo entendió la gente en la Quinta Vergara, tampoco la gente en sus casas. No fue una pifia de la Quinta Vergara, fue una pifia de Chile y el mundo. Qué terrible”, puntualizó.

La respuesta de Jani Dueñas

La comediante retweeteó una noticia de un medio nacional en donde se señalaban los dichos de la ex mucho gusto contra la ex integrante del club de la comedia, a lo que esta última respondió con el gift de Regina Geoge, personaje de Mean Girl con la frase "Why are you so obsessed with me?"/ ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo?