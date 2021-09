Iván Núñez vuelve al lugar del ataque en Tirúa: "Volver acá me genera una sensación extraña y también un poco de temor"

El periodista Iván Núñez regresó al cruce en la localidad de Tirúa, en plena Araucanía, donde hace medio año su equipo de TVN fue víctima de un ataque armado.

"Vuelvo al cruce San Ramón en Lleu Lleu seis meses después del ataque que nos pudo costar la vida", parte diciendo Núñez en un mensaje que publicó junto a un video desde el lugar, por medio de su Instagram.

El rostro del canal estatal luego detalla que "yo quedé con lesiones leves, pero mi compañero @estebansanchez72 perdió un ojo producto de los disparos".

"Agradezco nuevamente a esa pareja que nos llevó en su auto a la Urgencia de Cañete y a los profesionales de la salud que atendieron a Esteban", sostuvo.

Por otro lado, Núñez remató: "Espero que la investigación avance, que se llame a declarar a personas que tienen información relevante y se detenga a los cobardes que nos dispararon a matar".

En el clip, Iván Núñez además recuerda en cámara que "el 27 de marzo, Esteban Sánchez y yo fuimos víctima de una ataque terrorista, precisamente en este camino".

"Aquí nos juntamos con Héctor Llaitul. Han pasado 6 meses y vuelvo para manifestar que ninguna persona está detenida por este ataque que le costó un ojo a Esteban", lamentó.

Ante eso advierte que "No estoy pidiendo ningún privilegio ni nada que un ciudadano no tenga derecho, que es pedir que esto no quede impune".

"Volver acá me genera una sensación extraña, es bien estresante y también un poco de temor, que debe ser lo que viven miles de chilenos en esta zona", culminó.