Al parecer el drama en Grey's Anatomy traspasa la pantalla y elDr. Derek Shepherd habría sido uno de los afectados.

En un extracto de How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy de Lynette Rice, el ex productor ejecutivo James D. Parriott revela que detrás de escena, las cosas se habían vuelto muy tensas entre Patrick Dempsey y la creadora de la serie Shonda Rhimes durante la temporada 11.

En dicha temporada el personaje de Demsey muere tras un trágico accidente automovilístico, dejando desolados a los fans de la serie.

“Hubo problemas de recursos humanos. No fue sexual de ninguna manera. De alguna manera estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del elenco tenían todo tipo de trastorno de estrés postraumático con él. Tenía este control en el set donde sabía que podía detener la producción y asustar a la gente. La red y el estudio se derrumbaron y tuvimos sesiones con ellos", expresó.

"Creo que él ya estaba harto del show", dice Parriott. “No le gustaba la inconveniencia de venir todos los días y trabajar. Él y Shonda discutían".

Las cosas tampoco siempre fueron buenas entre Dempsey y su pareja en la pantalla, Ellen Pompeo. "Hubo momentos en los que Ellen se sentía frustrada con Patrick y se enojaba porque él no trabajaba tanto", dijo la ex productora ejecutiva Jeannine Renshaw. “A ella le encantaba que las cosas fueran justas. Simplemente no le gustaba que Patrick se quejara de que "llegué demasiado tarde" o "he estado aquí demasiado tiempo" cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él".

“Cuando se lo mencioné a Patrick, le decía: 'Mira a tu alrededor. Estas personas han estado aquí desde las 6:30 a. M. '. Él decía:' Oh, sí '. Lo entendía'.

"Es solo que los actores tienden a ver las cosas desde su propia perspectiva ... Él tiene mucha energía y diría, '¿Qué va a pasar después?'. Literalmente se vuelve loco, sentado y esperando. Quiere estar conduciendo su auto de carreras o haciendo algo divertido. Es el chico de la clase que quiere ir al recreo", señaló en la publicación.