Gonzalo Valenzuela vuelve a llamar la atención y no precisamente por su trabajo en alguna producción audiovisual, sino que por la reciente bomba que lanzó el programa de Instagram Que Te Lo Digo, donde aseguraron que el actor está saliendo nada menos que con la diputada Maite Orsini.

Fue el periodista Sergio Rojas quien en medio de su programa junto a Hugo Valencia contó el trascendido, algo que se habría detonado después de que Valenzuela celebrara el cumpleaños del hijo que tiene con María Gracia Omegna.

Rojas contó que "estaba en Chile por el cumpleaños de uno de sus hijos y hubo una situación que molestó bastante a María Gracia Omegna, que es la típica que tiene que ver cuando los papás se llevan a los niños, que las mamás consideran que no los cuidaron como correspondía, que no fueron tan responsables. Entonces, hubo un problema entre la María Gracia y Gonzalo".

"Entiendo que la María Gracia y Gonzalo están enfrentando que los niños se vayan a actividades con el papá y se producen situaciones incómodas que tienen que arreglar en el tiempo", continuó Sergio.

El asunto es que tras la discusión, el actor chileno supuestamente salió para irse en su auto junto a una reconocida mujer de la televisión.

"Gonzalo fue a buscar a uno de los niños a una casa, a un cumpleaños, de pronto alguien que estaba ahí ve a Gonzalo y de repente dice '¡mira con quién está!', porque venía en el auto con una mujer muy famosa", sostuvo Rojas.

Y es que "nadie podía dar crédito que venía con una mujer muy guapa en el auto. La mujer que iba en ese vehículo es una mujer que ha estado vinculada con políticos y que quiere desentenderse de la farándula".

"Cuando me contaron me caí de nalgas... No logro entender el vínculo entre Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela, no tenía idea que eran amigos ni que tenían ese nivel de confianza, nunca había escuchado de ellos", admitió.

"No estoy diciendo que tengan un romance, lo que llama la atención es que él llegase con Maite a buscar a los retoños", remató Sergio, admitiendo que desconoce si tienen una relación o son solo amigos.