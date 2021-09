The King of Kings escogió la noche de este miércoles para sorprender a sus fanáticos con FLOW HP, un reguetón puro y duro.

The King of Kings is back. Don Omar acaba de sorprender a sus fanáticos y al mundo al lanzar una nueva canción, bautizada simplemente como FLOW HP, y en la que colabora nada menos que con Residente.

El tema llega apenas un día después de que el puertorriqueño firmó un acuerdo que le permitirá sacar nueva música música por los próximos años, junto al sello Saban Music Group (SMG).

"No veo la hora de tener de nuevo el contacto directo con mis fieles seguidores haciendo lo que más amo, y presentarles la nueva música en la que he estado trabajando", indicó por medio de un comunicado Don Omar, dejando claro que ¡vuelve con todo!

Según informó Los Angeles Times, el pacto firmado incluye el adelanto de todos los costos de grabación y marketing por parte de SMG.

Además, se entregarán los recursos necesarios que provee un modelo 360, asegurando la música grabada, publicaciones, giras, asociaciones de marcas y comercialización.

FLOW HP es el primer paso de esta colaboración internacional.