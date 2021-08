El conductor de "Me Late", Daniel Huevo Fuenzalida, reveló un particular y tenso momento que vivió junto a Mauricio Israel, mientras ambos compartían casa televisiva.

El comunicador reveló la feroz ofensa que recibió por parte del ex comentarista deportivo quien trabajaba en prensa de Chilevisión mientras que Fuenzalida conducía el popular programa “Extra Jóvenes” a finales de los 90s.

“Una vez me ninguneó en una reunión comercial con unos auspiciadores. Tenía como ese trato. Y bien galán además con las niñas del Extra Jóvenes”, comenzó señalando el animador.

Daniel comentó que debido a otros compromisos laborales se atrasó un poco. “Llegué a una reunión de una bebida, me acuerdo, estaban las animadoras de Extra Jóvenes, estaba el director y el productor de Extra Jóvenes, y yo llegué diez minutos tarde, porque venía de la radio”.

Luego reveló que a su llegada el ex participante de Mundos Opuestos se refirió a él en fuertes términos. “En ese minuto estaba en la FM Hit. Llego, me siento y dice ‘ah, ya poh, podemos empezar, llegó el hue… feo’ y me empezó como a tirar descalificativos en plena reunión. Pero bueno, yo le dejé pasar. Pero ese tipo de cosas hacía”.