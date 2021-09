Ese jueves a la s 22.30 finalmente debutará el nuevo programa de Tonka Tomicic y Emilio Sutherland "Los 2000, Un zaping al pasado", en donde recordarán uno de los momentos más comentados de la televisión nacional, el matrimonio de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco y El ex presidente de Argentina Carlos Menem.

La conductora de TV se convirtió en blanco de los comentarios de la prensa nacional y trasandina y reveló que vivió un complejo momento mientras se encontraba esperando a su hijo Máximo.

"Ya había perdido una guagüita. Carlos estaba en campaña, y los médicos me dijeron que mejor regresara a Chile, que estuviera con mis doctores en casa. Cuando llegué, me acosté y al día siguiente me levanto y empecé con síntomas de pérdida de nuevo”.

Cecilia reveló que decidió prender la televisión para distraerse, pero no resultó como esperaba. "Cuánto lo lamento, Dios mío. No voy a decir quién era, porque falleció, pero él hablaba pestes de mí, las cosas más duras que he escuchado. Yo sentí que me ahogaba, y siento en mi estómago caliente todo, y era sangre. Y llamo desesperada a mi nana, a mi mamá y al doctor, que se viene corriendo, yo pensé que mi niño ya no estaba”.

“El doctor casi se muere cuando abre la cama, él sabía todo lo que me había costado, hasta que de repente grita ‘¡ahí está, ahí están los latidos!’. Fue verdaderamente un milagro”, señaló la figura televisiva.