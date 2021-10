La actriz Catalina Pulido tuvo duras palabras para referirse al conductor de Chilevisión, Julio César Rodríguez, durante la última emisión de su programa "Las Indomables".

En el espacio analizaron el reciente cruce entre Amaro Gómez-Pablos y el conductor del matinal de CHV, luego de que el rostro de Canal 13 a través de Twitter le recordara su apoyo a la Lista del Pueblo retuiteando una publicación compartida por el ex diputado Giovanni Calderón.

"Lo que no entiendo es por qué lo niega cuando ese video de apoyo a la Lista del Pueblo fue de amplia divulgación, y grabado, con ese propósito. Sldos", señaló Gómez-Pablos en su red social. En conversación con Me Late, Rodríguez señaló "no lo pesco", sobre el comentario que realizó su colega.

Acerca de lo sucedido en el espacio que comparte con Patricia Maldonado, la intérprete comentó: "Es bien fácil ser populista, decir que soy comunista y ganar 30 millones de pesos al mes. A Julito César le va regio, no tengo nada en contra de él, pero su discurso es populista”, expresó.

"Borras con el codo lo que escribes con la mano, te das vuelta. Pasó un mes, Paty, te creo pasan 30 años. Tiene una amnesia muy rápida. Una lástima", añadió.