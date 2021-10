El cancelado proyecto era conocido como The Trench.

A comienzos del 2021, la candena de Warner Bros canceló el spin-off de Aquaman, conocido como The Trench. Esto no causó gran conmoción entre los fanáticos ya que en ningún momento existió una claridad respecto a la propuesta, ni mucho menos los personajes que darían vida a la producción desarrollada por James Wan.

Sin embargo, unas recientes declaraciones del director, podrían cambiar el sentimiento del público sobre el destino de este proyecto. Esto porque a través de su cuenta de Instagram, Wan indicó que The Trench en realidad habría sido una película secreta de Black Manta.

En concreto, la mente detrás de Aquaman fue consultado sobre un posible spin-off de Black Manta para la plataforma de streaming HBO Max. Ante esto, Wan comentó que este habría tomado protagonismo en la ya mencionada película cancelada The Trench.

Cabe recordar que el argumento de Warner Bros para cancelar esta producción era debido a que no tenía cabida en el nuevo plan para las películas de DC. Pese a ello, es de esperar que James Wan incorpore elementos de esta descartada apuesta en la próxima aparición de Black Manta en Aquaman and the Lost Kingdom.