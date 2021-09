Black Mafia Family se llama la nueva apuesta televisiva que estrenará el servicio de streaming Starz Play esta semana, impulsada por su productor ejecutivo el reconocido rapero Curtis 50 Cent Jackson.

La historia está ambientada en la década de 1980 en Detroit, Michigan, y está inspirada en sucesos reales que ocurrieron en la vida real de la familia Flenory.

Sigue a dos hermanos que surgieron de las deterioradas calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron a luz a una de las familias criminales más influyentes de Estados Unidos.

El liderazgo carismático de Demetrius "Big Meech" Flenory, la perspicacia comercial de Terry "Southwest T" Flenory y la visión de la asociación fraternal más allá del tráfico de drogas y en el mundo del hip-hop convertirían a los hermanos en un icono a nivel mundial.

Su fe inquebrantable en la lealtad familiar será lo que los fortalezca, pero al mismo tiempo lo que los lleve a un punto de quiebre. Esta es una historia sobre el amor, el parentesco y el capitalismo en la búsqueda del sueño americano.

El elenco está encabezado por el hijo de Demetrius Big Meech Flenory, Demetrius Lil Meech Flenory Jr.; Da’Vinchi (The Way Back); Russell Hornsby (Fences, The Hate U Give); Michole Briana White (Dead to Me, She Hate Me); Ajiona Alexus (Empire, 13 Reasons Why); Eric Kofi-Abrefa (Blue Story, Fury); Myles Truitt (Black Lightning, The New Edition Story); y Steve Harris (The Practice, Diary of a Mad Black Woman)

La serie Black Mafia Family (BMF) se estrenará en Starz Play en Europa, América Latina y Japón, a partir de este 26 de septiembre y entregando nuevos episodios disponibles todos los domingos.