Un publicación de La Red dio cuenta de que, en la investigación, Parived no era el único famoso mencionado.

Una publicación del canal La Red dio cuenta de la supuesta vinculación de Cristián de la Fuente con la investigación del caso contrabando de relojes de lujo, en la que anteriormente se mencionó al esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

La arista la abrió la publicación "Parived imputado y actor Cristián de la Fuente entre los investigados en caso relojes vip robados", que la periodista Laura Landaeta publicó este miércoles en el sitio de La Red.

El artículo sostiene que "ha trascendido que el marido de Tonka Tomicic, Parived, no es el único famoso que ha sido observado y seguido en esta causa", en la misma línea "fuentes de fiscalía confirman que entre los nombres aparecidos en el caso también se encuentra el actor Cristián de la Fuente".

En esa línea, afirmaron que el actor "habría sido uno de los compradores de especies robadas" y que también estaría siendo indagado.

El texto también sostiene que "los antecedentes que figuran en poder de la Fiscalía indican que Parived habría adquirido tres relojes marca Rolex, transacción por la que es indagado y hoy figura como imputado en esta causa pues, según lo que se detallan en Fiscalía, el marido de Tonka habría receptado estas especies conociendo el origen de los relojes".

"En el caso de De la Fuente, basta confirmar hasta qué punto el actor habría conocido el origen de estos relojes y joyas".

"Por ello que no se le ha imputado y sólo apareció en la investigación, pues podría ser simplemente una víctima de una red que no ha dejado indiferente a nadie", remata el artículo.

Cristián de la Fuente reacciona ante supuesta vinculación con caso contrabando de relojes de lujo

Luego de que se conocieran los detalles de esta información, el periodista de Me Late Luis Sandoval tomó contacto con Cristián de la Fuente y según contó la tarde de este jueves, "yo le escribo para preguntar por su versión de este nombre que sale vinculado a la compra de relojes y envía un comunicado".

La declaración entregada por De La Fuente sostiene que "en relación a estos hechos quiero manifestar que no he recibido ninguna citación ni comunicación del Ministerio Público, vinculada a esta u otra investigación penal, ni tampoco he estado involucrado a la compra de relojes u otras especies robadas como refiere la nota de La Red".

"Debido a lo anterior, el día de hoy presenté ante el director ejecutivo de La Red, una solicitud formal para que rectifique y aclare a la brevedad la información publicada por este medio, cuya fuente desconozco por completo".

Antes de finalizar, Cristián de la Fuente envió un agradecimiento a la prensa por haberle dado un espacio para dar su versión de los hechos: "Agradezco enormemente la preocupación de todos los medios de prensa que se han comunicado conmigo con la intención de querer aclarar este asunto".