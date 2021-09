Una colección de nuevas evidencias que apuntan al supuesto actual romance que sostiene el futbolista Arturo Vidal y la periodista deportiva Daniella Durán han salido a la luz y dan cuenta de la íntima relación que existe entre ambos.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien finalmente dio a conocer los registros que apuntan a los encuentros íntimos entre el jugador de La Roja y la reportera, después de que hace días viniera prometiendo su publicación.

La periodista apuntó a que el deportista ha estado compartiendo con Durán al punto de que incluso ha permitido que la mujer responda historias desde su perfil personal, "e incluso fue a verlo al estadio, pero no contaba con que algunos de sus cercanos vieron esta historia".

Acto seguido, Gutiérrez mostró una captura de las historias de la cuenta de Durán en la que ella aparece dándole un tierno beso en la mejilla al King.

"Incluso grabaron videos juntos... Felices. Hasta hoy que al King se le ocurre subir esto...", advirtió Cecilia, en referencia a otra historia de Vidal, en la que le desea un feliz cumpleaños a su ex Sonia Isaza, a quien tilda de "mamacita".

"Daniella viajaba el jueves a Colombia para acompañarlo al partido... veremos qué pasa después de este saludo", continúa el relato de la panelista de Zona de Estrellas.

Luego, la periodista se vuelca a comentar que "sólo me queda decir que no me gusta que me dejen de mentirosa. Cuando el mentiroso ha sido otro".

"Y que en vez de preocuparse tanto de mis historias, debería analizar su lista de amigos, porque las cosas no me llegan de la nada... Ah! Y obvio que espero el próximo desmentido", lanzó Gutiérrez, desafiante.

El asunto no quedó ahí, porque Cecilia tenía aún más evidencias de la evidente cercanía entre Arturo y Daniella.

Mostrando una foto en que la mujer aparece en el estadio, Gutiérrez comenta que aquí "más pruebas. Daniella en el partido del Inter. Todos los cercanos de Vidal coinciden que Daniella es lo mejor que le pasó en el último tiempo. Hasta Marite la tenía súper aprobada".

El asunto es que "no quería hacer pública la relación porque es periodista deportiva y las cosas quería ganárselas por sus méritos y no ser la pareja de... Incluso perdió amistades porque no creían que Arturo era para ella... pero él... saluda a su 'mamacita' por Instagram".

La última prueba de la cercanía entre Daniella y Arturo vino por parte de la publicación que hizo un influencer colombiano, quien "se encuentra con ella y miren con quien está hablando..." y en la pantalla del smartphone se alcanza a distinguir fugazmente a Arturo Vidal.

Arturo Vidal y Daniella Durán: Revisa las nuevas evidencias del romance entre el King y la periodista deportiva

