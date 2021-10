La muerte de Halyna Hutchinson conmocionó a todo Hollywood, luego de conocerse que el reconocido actor estadounidense, Alec Baldwin, portaba el arma que terminó con su vida.

Todo se trataría de un accidente, es decir un “homicidio involuntario”. Los hechos ocurrieron la jornada del jueves 21 de octubre, mientras se grababa la película “Rust” en Nuevo México, cuando un arma de fuego que sostenía Bladwin se disparó, matando Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

En la industria del cine es común utilizar armas de fuego reales, pero cargadas con balas de salva. No obstante, esta no es la primera vez que pistolas de utilería resultan contener proyectiles reales, dejando fatales consecuencias. Hace no muchos años, en 1993, ocurrieron sucesos similares que terminaron con la vida de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, mientras se grababa "El Cuervo".

Con esto se pone en la palestra el tema de la seguridad en el mundo del cine, como también el de las responsabilidades.

Pese a que se trató de un accidente, muchos se preguntan qué ocurrirá con Alec Baldwin ¿Se presentarán cargos contra el actor? ¿Deberá enfrentar a la justicia?

Entrada del Rancho Bonanza Creek, donde se grababa "Rust" | Foto: Getty Images

¿Alec Baldwin enfrentará cargos por la muerte Halyna Hutchinson?

De momento no se han presentado cargos contra Alec Baldwin por el incidente. Según la policía, el mismo actor se acercó voluntariamente a hablar con los investigadores.

Al tratarse de un accidente, la responsabilidad podría terminar recayendo en los responsables de utilería. Sin embargo, para conocer cómo sucedieron realmente los hechos y encontrar a un culpable, si es que lo hay, se deberá realizar una investigación y determinar quién o quiénes son los responsables.

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”, escribió Baldwin en su cuenta de twitter.