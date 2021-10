En la conferencia previa al partido de este jueves entre la selección chilena y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, el técnico de la Roja, Martín Lasarte, se refirió a los dichos de Rafael Olarra, quien cuestionó las reales aptitudes futbolísticas de Ben Brereton.

Tras el partido ante Paraguay, el DT uruguayo había resaltado "el ángel" que tiene el jugador del Blackburn Rovers, frase que Olarra tomó para poner en duda las cualidades técnicas de Ben.

En ESPN Chile el ex jugador de Audax italiano señaló: "Me gustaría tal vez hablar de lo bien que driblea o cabecea, pero cuando hablamos del 'ángel' que tiene, me parece poco".

Consultado por Redgol, Lasarte le respondió al Flaco: "Cuando hay gente con un recorrido importante y hace este tipo de apreciaciones, son propias y no tengo nada que decir. En el caso de Ben no ha cambiado nada. Fue buscar un futbolista con otras características que en el medio no había, según nuestra visión que puede ser un error".

Luego, afirmó: "Es un futbolista de envergadura, que juega habitualmente con defensas correosas, que nos da alternativas de poder modificar y no solo intentar ataques combinados, sino jugar de forma más directa. Por romper líneas, por un juego aéreo correcto. No fantástico, pero correcto".

Y reiteró: "Tiene un ángel, pero no lo he puesto en ningún lugar que no sea la realidad. Juega en segunda división de Inglaterra, ha tenido un buen inicio, tiene casi un gol por partido. Pero esto no significa que sea inamovible, está en una etapa de crecimiento y adaptación, no habla el idioma, juega diferente. Todo es mucho más moderado, nunca lo he ensaldado en un lugar que no sea la realidad".

"Es una persona que sorprende, tiene afiches y publicidad. No soy yo, alguien le ha visto cosas. Respeto las opiniones de otros, más allá de que creo que tiene matices", complementó.

Asimismo, Lasarte reveló que Brereton se adaptado muy bien al camarín: "Creo que es un fenómeno social, por lo que genera. Tiene un ángel particular, es así como o vemos todos, sencillo, simple, optimista, siempre con una ilusión fantástica. Comentamos antes con los compañeros, la particularidad que tiene para integrarse aún con lo del idioma, donde hace un esfuerzo. Se ganó el cariño del plantel, lo que hace que su adaptación sea más rápida".

Sobre la titularidad de Brereton, indicó: "Él juega de otra forma, en Inglaterra se juega de otra manera. Creo que hay una cosa de ida y vuelta, se trata de adaptar y sus compañeros a él. Inamovible, no sé. Hay futbolistas de la selección que si están en una condición adecuada, es difícil pensar que no van a jugar. Después hay otros que son todavía partido a partido".

"Ben tiene una particularidad también. Ha jugado en Inglaterra así, por banda o como centrodelantero. Esas son facetas que hacen que su inclusión sea mucho más pensada, más posible, frente a otros compañeros", finalizó.

