Pese a que la Conmebol confirmó que no habrán competencias para esta categoría en 2021, Chile Sub 20 inició un nuevo microciclo de entrenamientos con 24 nominados por el DT, Patricio Ormazábal, para mantenerse a punto a futuro.

La Roja Sub 20 de Pato Ormazábal arranca su segundo microciclo en Juan Pinto Durán

La selección chilena Sub 20 dio el puntapié a su segundo microciclo de 2021 en Juan Pinto Durán, donde los 24 convocados por el entrenador, Patricio Ormazábal, se alistan para los desafíos del próximo año y el Sudamericano de 2023.

Hace algunos días el balompié de Sudamérica recibió un fuerte golpe, luego de que la Conmebol anunciara su decisión de suspender todos los torneos de las selecciones menores, dejando a las categorías sub 20 y sub 17 sin nada por lo que competir en el corto plazo.

Sin embargo, La Roja de Pato Ormazábal decidió no echarse a morir y arrancar este lunes con su segundo microciclo del año, con miras a mantenerse en forma y llegar en buen pie a los retos futuros.

Lucas Assadi, delantero de 17 años de Universidad de Chile, se mostró contento tras la ardua jornada en JPD. “Me sentí muy cómodo, motivado y emocionado por esta nueva oportunidad y objetivos que tenemos junto a mis compañeros que merecemos estar aquí".

"Claramente el estar en los primeros equipos es otro roce, otra intensidad y servirá para aportar mucho más", dijo el artillero, añadiendo que “me he sentido muy bien en los minutos que he estado y creo que voy a aportar aquí la poca experiencia que he tenido en el primer equipo de la U".

ASÍ FUE EL PRIMER ENTRENAMIENTO DE LA ROJA SUB 20 EN EL SEGUNDO MICROCICLO EN JUAN PINTO DURÁN:



El microciclo se desarrollará desde el lunes 16 al miércoles 18 de agosto (FOTO: ANFP)

Chile quiere llegar en buen pie al Sudamericano de 2023 (FOTO: ANFP)

La Roja Sub 20 entrena en JDP (FOTO: ANFP)

Cracks de distintos clubes tendrán tres días de prácticas en Juan Pinto Durán (FOTO: ANFP)

Ormazábal y su CT trabajan duro junto a Chile Sub 20 (FOTO: ANFP)

Este es el segundo microciclo de la Sub 20 en este año (FOTO: ANFP)

La Roja piensa a futuro (FOTO: ANFP)

El frío no impidió las prácticas de la selección chilena Sub 20 (FOTO: ANFP)

