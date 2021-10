El entrenador de la selección chilena destaca el avance que ha mostrado el jugador del Inter en esta fecha triple de Eliminatorias, teniendo en cuenta que venía de una lesión. Por lo mismo, para el uruguayo, "lo he visto de menos a más", cuenta.

Antes de comenzar esta nueva fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar, desde la selección chilena habían comunicado que revisarían a Alexis Sánchez cuando llegara al país, por el poco fútbol que traía desde el Inter.

Pese a esto, el atacante y goleador histórico de la Roja ha sido titular en los dos partidos jugados, ante Perú y Paraguay, por lo que ya se visualiza que seguirá siendo así para el duelo del jueves ante Venezuela, en San Carlos de Apoquindo.

Es por esta razón que Martín Lasarte asegura que el nivel de Sánchez ha ido en crecimiento, teniendo en cuenta el poco fútbol que traía hasta antes de viajar.

Alexis ha ido levantando su juego según la apreciación de Martín Lasarte.

"Creo que uno sería injusto si hiciera una valoración total tomando en cuenta que Alexis viene de lesiones, de un periodo de recuperación. No ha tenido gran cantidad de minutos en Italia. No sé si lo comparten, pero lo he visto de menos a más. En el segundo tiempo estuvo muy bien, muy bien. Es factor la generación de juego", cuenta Lasarte.

En ese sentido, el entrenador uruguayo destaca el trabajo que han venido haciendo en estos días en Juan Pinto Durán, donde cree que poco a poco se ha visto la mejor versión de Alexis, la que espera pueda aparecer este jueves contra Venezuela.

Para Lasarte ante Venezuela esperan tener una mejor versión de Alexis Sánchez.

"Hemos tratado de utilizar mecanismos de larga data, como el conocimiento que tiene con Isla en algunos momentos. Es cierto que lo hemos utilizado detrás de los delanteros para ser generador, pero creo que lo mejor de él está por venir. Quizás le costó en los primeros minutos, pero a medida que le agarró el ritmo, al campo y a los paraguayos, lo vi muy bien. Estoy contento con el crecimiento que está teniendo", finaliza.

