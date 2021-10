La Roja perdió en Lima contra Perú y se aleja más de la Copa del Mundo. Para Danilo Díaz ya no hay vuelta atrás y se despidió de Qatar 2022.

Danilo Díaz pone punto final: "Lasarte no era más que Rueda a nivel de selección y raya para la suma estamos fuera del Mundial, good bye Qatar"

Continúan las reacciones tras la amarga derrota de la selección chilena ante Perú en el estadio Nacional de Lima, por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. La Roja perdió un duelo que estaba obligada a ganar y el sueño de la Copa del Mundo se empieza a perder en el horizonte.

Danilo Díaz fue uno de los que lamentó la derrota y el estado en el que queda Chile en la tabla de posiciones, con un duro análisis terminado el partido en la transmisión de Radio ADN.

“Esto se parece mucho a lo que vimos en la eliminación de Corea y Japón 2002, demasiado en la manera en que el fútbol es una mesa de tres patas: jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Cuando esas patas empiezan a cojear y se quiere poner una servilleta para equilibrar… Cuando se quiere demostrar más de lo que es, empiezan los problemas”, lanzó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2009.

Díaz agregó: “se dijo que se traería un entrenador de nivel mundial. A Lasarte lo respeto y lo respetamos todos, es un hombre de bien, lo conocemos, es un buen DT de clubes, pero no era más que Rueda a este nivel. Rueda había dirigido dos Mundiales, había clasificado a dos Mundiales y Chile tenía una estructura, pero se fue desdibujando y hoy fue una montonera, como la que fue en las eliminatorias de Japón y Corea. No pensé volver a ver a la selección en ese tono, y con jugadores buenos que son capaces de hacer las cosas, pero no fueron capaces”.

“Hubo una Copa América que termina marcando todo, porque lo que paso en Cuiabá, más allá de lo que se diga del peluquero, generó un quiebre. Los jugadores dejaron de creer en el técnico y el técnico estuvo a punto de irse. Al final se quedó porque lo convencieron sus colaboradores”, complementó Danilo Díaz.

El periodista sentenció durísimo y tajante: “raya para la suma: estamos fuera del Mundial… con los mismos desaguisados de otros años y no se aprende. Good bye Qatar”.