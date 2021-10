La selección chilena se metió de lleno en la lucha por ir al Mundial de Qatar 2022, porque le ganó a Venezuela por 3-0 y quedó a sólo tres puntos del repechaje que entregan las eliminatorias sudamericanas.

Luego de la victoria vienen los análisis, y uno de los más críticos con el desempeño del equipo de Martín Lasarte es el periodista Felipe Bianchi, quien ahora se ilusiona con el momento del cuadro criollo.

"Vamos por parte. Lo mejor de hoy: Vidal siempre, Brereton un tocado por la varita mágica, Valdés fue una apuesta que resultó sobre todo en el segundo tiempo y, obvio, Pulgar y sus 2 goles. Bien el equipo en general. A 3 puntos del 4to y 5to (llegó a estar a 9). Chile sigue en carrera", postuló el comentarista.

"Hizo 5 goles en 2 partidos, no le hicieron ninguno, se destaparon varios y Lasarte ganó todas las apuestas. Como se dijo antes -y no con el diario del lunes- podrá gustarte o no como DT, podremos clasificar o no, pero el equipo ahora es más competitivo, más lógico, más dinámico", agregó.

Valdés jugó un buen partido - AgenciaUno

Luego, siguió con que "(Chile) juega a algo y al menos entretiene, lo que es mucho más que lo que vimos en los 2 años y medio perdidos, retrocedidos en el marasmo de tibiezas, aburrimiento y toquecito fome de Rueda. Aparte apareció Brereton, volvieron Vargas y Mena y se amigaron Vidal y Bravo".

La Roja se vuelve a meter en la pelea, situación que destaca uno de los mayores críticos de la pasada era Reinaldo Rueda.