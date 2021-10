La selección chilena sigue dando la pelea para seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja enfrenta este jueves a Venezuela pero tras ello debe enfocarse de lleno en la fecha de noviembre.

En el mes que viene, el elenco nacional tendrá que enfrentar a Paraguay de visita y a Ecuador como local, dos rivales directos en la lucha por un cupo en la cita deportiva. Y es ante los guaraníes donde hay que sacar tres puntos como sea para comenzar a alejarse del fondo y presionar a la zona de clasificación.

El domingo recién pasado, los pupilos de Martín Lasarte se reencontraron los triunfos precisamente frente la Albirroja. Chile tuvo que dar una tremenda pelea en el estadio San Carlos de Apoquindo para quedarse con la victoria por 2-0 con goles de Ben Brereton Díaz y Mauricio Isla.

Pero tras enfrentar a Venezuela este jueves, la Roja se volverá a ver las caras con Paraguay. Ahora de visita y con el rival más obligado que nunca a sumar de tres. Aunque para ello, no podrán contar con una de sus figuras estelares.

Ángel Cardozo Lucena se pierde el duelo ante Chile en Paraguay por acumulación de amarillas. Foto: Agencia Uno

Y es que durante el partido ante Bolivia, los guaraníes perdieron a uno de sus titulares en el mediocampo. Se trata de Ángel Cardozo Lucena, quien vio la amarilla y no podrá estar presente por acumulación.

El volante, que estuvo desde el arranque en San Carlos de Apoquindo y estuvo presente durante los 90’ minutos, vio la cartulina y quedará suspendido para el compromiso. Pero eso podría no ser lo único, ya que tendrían otro cambio importante en la interna.

Eduardo Berizzo, al borde de ser despedido

Eduardo Berizzo no lo estaba pasando bien al mando de Paraguay y no solo en esta fecha, sino desde mucho antes. El ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Roja ha sido criticado por su proceso al mando de los guaraníes, tocando fondo este jueves.

Más allá de haber sido goleado ante Bolivia por 4-0, ha sido el juego de la Albirroja lo que tiene más inquietos a los hinchas. Y tras el resultado de hoy, lo único que le queda es aferrarse a un milagro para continuar en la banca.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.