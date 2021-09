América, que llegaba como líder, no pudo pescar en río revuelto de la crisis de Chivas de Guadalajara, que estrenaba un técnico novato, e igualaron 0-0 en el mítico estadio Azteca.

Fin de semana de Superclásico pues no solo en Chile habrá duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo sino que en México se disputó el tradicional América ante Chivas de Guadalajara, en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2010 para el que ambos equipos llegaban en situaciones totalmente diferentes.

Las Águilas son los líderes de la clasificación de la mano de Santiago Solari mientras que el Rebaño Sagrado sufre en la mitad de la tabla y recientemente despidieron a su entrenador Víctor Manuel Vucetich por lo que en el importante debutó el poco experimentado Marcelo Míchel Leaño de tan solo 34 años.

Pero sobre el terreno de juego las diferencias no fueron tan abismales y a pesar de no haber ningún gol en el compromiso, no faltaron las oportunidades en cada uno de los arcos. Lo que sí se hizo sentir fue la polémica especialmente con los encontronazos en los que pudo haberse mostrado una tarjeta roja por agresión.

Varios conatos de pelea se hicieron sentir en el clásico mexicano. (Foto: Getty Images)

Con este resultado, América sigue afirmándose como el líder de la clasificación general en la Liga MX y con 21 puntos, uno más que Toluca, que es su más cercano perseguidor. Chivas, entre tanto, es octavo con 14 unidades pero a la espera que puedan hacer Atlético San Luis y Santos Laguna en esta jornada.

En cuanto a la acción de los chilenos en el Torneo Apertura mexicano, Víctor Dávila y Jean Meneses vieron minutos desde la banca en la derrota del León por 2-0 frente a Atlas ingresando al 64' y 69', respectivamente. Sin embargo, poco pudieron hacer en un partido que a su ingreso ya tenía el marcador que resultó definitivo.