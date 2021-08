Este domingo el Barcelona jugará la tradicional Copa Joan Gamper, partido que se celebra una semana antes del comienzo de la Liga y que este año tendrá como rival a la Juventus.

El duelo está pactado a las 15:30 y se esperaba que fuera el reencuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, algo que no pasará por la conocida noticia de que el astro argentino no seguirá en el Barça.

Uno que sí sigue es Sergio Kun Agüero, flamante refuerzo del Barcelona, pero que no estará esta tarde por una lesión que fue comunicada por el propio club azulgrana.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: el duelo que no pudo ser (Getty Images)

"El delantero argentino tiene una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión”, fue el parte médico entregado por el Barça.

Recordemos que una vez que se supo que Messi no continuaría en el Barcelona se especuló que el Kun seguiría sus pasos, algo que descartó el ex atacante del Manchester City que aseguró que "me tienen todo el año, quédense tranquilos”.

Los citados por Ronald Koeman para jugar ante la Vecchia Signora son: Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Griezmann, Pjanic, Memphis, Braithwaite, Neto, Coutinho, Jordi Alba, S. Roberto, E. Royal , Umtiti, Iñaki Peña, Demir, Nico, R. Manaj, Balde y Collado.