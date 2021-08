El delantero belga, Romelu Lukaku, ya viajó desde Milán a Londres y sólo le falta la firma para convertirse en el nuevo fichaje del Chelsea.

Su arribo aún no es oficial, pero el mismo técnico del club, Thomas Tuchel, admitió que está muy cerca de concretarse y que es el perfil que estaba buscando.

"Perdimos a Olivier Giroud que tenía un rol crucial en el club. Es el tipo de jugador que le gusta jugar de espaldas al arco, proteger el balón y crear espacios para otros jugadores como Werner, Havertz y Pulisic. Siempre está listo para pelear físicamente con los defensores", señaló.

"Es el tipo de perfil que no tenemos en nuestro plantel ahora mismo y que estamos buscando. No es el momento de hablar de nombres porque no tenemos a nadie fichado todavía y tenemos que mostrar respeto con los otros clubes", añadió.

Y finalmente se refirió al ex atacante del Inter: "Romelu es uno de esos jugadores como Haaland en Dortmund, Lewandowski en Bayern o Kane en Tottenham, que es un verdadero 9, que ama anotar y que tiene presencia en el área. No es un secreto, es un jugador fantástico, cualquier técnico lo sabe".

Chelsea jugará la Supercopa de Europa este 11 de agosto frente al Villarreal y debutará en la Premier League el 14 del mismo mes frente al Crystal Palace.