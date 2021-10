Lucho Suárez descarta volver a jugar en Sudamérica: "La gente me exigiría como si tuviera 27 años"

Pese a que sigue marcando diferencias en la Liga española, Luis Suárez ya comienza a planear que hará cuando sienta que ya no puede rendir al máximo nivel en Europa.

El uruguayo de 34 años termina su contrato con el Atlético de Madrid en el próximo verano europeo, ocasión que podría aprovechar para abrochar un buen contrato en Asia o Estados Unidos, pues a Sudamérica no quiere volver.

"Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo y dejar una buena imagen que, si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30", dijo en ESPN.

"Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero evitar que digan que no corro como antes o no hago los mismos goles", añadió.

Luego, reconoció: "Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé".

"Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años", finalizó.

De esta forma, los hinchas de Nacional de Uruguay, club donde Suárez debutó profesionalmente, tendrán que resignarse y quedarse con los recuerdos del Pistolero.