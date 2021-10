Brasil no pudo contar con la mejor versión de Ronaldo Nazario en la final de la Copa del Mundo de 1998 frente al anfitrión Francia, que finalmente terminaría ganando 3-0.

El delantero estrella del momento se desmayó antes del partido y tuvo convulsiones que estuvieron cerca de dejarlo sin jugar aquella definición.

Edmundo, integrante de aquella selección, dio a conocer detalles inéditos del episodio que vivó Ronaldo, del cual él fue testigo presencial.

"Estaba subiendo a los dormitorios con Doriva y vi a Ronaldo teniendo convulsiones. Salí a los pasillos a avisar a todos y junto a César Sampaio sujetamos su lengua mientras los ojos se movían hacia atrás", comenzó el ex jugador de Vasco da Gama.

Después de lo ocurrido, Ronaldo ni siquiera sabía lo que había pasado: "Todos sabían que había convulsionado salvo él. Entró en la habitación, se sentó y empezó a comer tarta. Todos le miraban tensos".

Fue así, como sus compañeros decidieron contarle: "Leonardo dijo: 'Hay que hablar con él, va a morir en el campo".

Edmundo estuvo cerca de jugar ese partido en lugar de Ronaldo: "Zagallo dijo que Ronaldo no iba a jugar y que yo iba a ser titular aquella noche. Me animaron todos, llegamos al estadio, salió el acta y yo era titular. Luego, llegó Ronaldo con los médicos en buen estado y, tras reunirse con Zagallo, me dijo que jugaría él como titular y no yo".

"Fue una decisión más médica que técnica. Él venía de ganar el Balón de Oro y era el mejor jugador del mundo", reconoció.

Finalmente, Edmundo aún lamenta que Brasil no fuera capaz de ganarle a Francia, pues siente que su equipo era superior: "Zidane marcó dos goles de cabeza, busca cuántos ha marcado en su carrera. Brasil habría ganado ocho de cada diez veces, pero esas son las cosas del fútbol".