FC Barcelona se tuvo que olvidar rápido de la salida de Lionel Messi y su fichaje en PSG, porque este domingo se estrenó en La Liga, con una contundente goleada ante Real Sociedad.

El defensa central Gerard Piqué tomó la jineta de capitán que dejó vacante el argentino, y tras la victoria ante los vascos alzó la voz, señalando que extrañan a la Pulga, pero que se van a divertir de igual modo.

"Sabíamos que la gente iba a reaccionar así. Messi es el jugador más importante de la historia del club y del fútbol, pero todo pasa y hay que seguir. Tenemos un equipo con mucho nivel y seguro que seremos competitivos y lucharemos por todos los títulos. Sin Messi no tendremos el mismo talento, pero todos vamos a una. Arriba hay gol y atrás estamos bien. Creo que este año nos vamos a divertir", dijo el ex Manchester United.

Además, el zaguero indicó que él junto a Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergio Roberto, los capitanes del equipo, tomaron la decisión de bajarse el sueldo.

Barcelona goleó en casa - Getty

"He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido casi toda mi vida aquí. El gesto es lo que tocaba. Quiero dejar claro que hemos estado en contacto total con los otros capitanes y sé que ellos también lo harán en breve", explicó.

"Todos los capitanes tenemos la intención de ajustarnos a lo que el club requiere. Es la decisión que hemos tomado y estamos orgullosos y con ganas de seguir jugando y de hacer buen fútbol", contó.