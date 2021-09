Este domingo la autoridades sanitarias de Brasil suspendieron el partido entre el Scratch y la selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Los jugadores trasandinos abandonaron la cancha, pero luego Lionel Messi regresó para pedir explicaciones por la sorpresiva decisión.

Mientras discutía se le escucha decir molesto: "Hace tres días que estamos acá. Esperaron a que empezara el partido, ¿por qué no avisaron antes, por qué no fueron al hotel? Avisaban y listo. Nos esta mirando el mundo".

En tanto, el técnico de la albiceleste señaló: "Me pone muy triste, ni busco culpables, la verdad. No era el momento para hacer esto, era una fiesta del fútbol... y termina en esto. Somos las víctimas, Brasil quería jugar también. Nadie nos avisó de que no podíamos jugar este partido con esos jugadores".

Finalmente, Chiqui Tapia, presidente de la Federación de Argentina, declaró: "Es una imagen lamentable para el fútbol. Cuatro personas sin barbijos interrumpieron el partido. Nos regresamos a Argentina".