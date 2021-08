El PSG sumó a Lionel Messi y se convirtió en la nueva vitrina a nivel planetario. En una firma, Paris Saint-Germain pasa de un equipo muy competitivo a uno mega cósmico considerando además las recientes llegadas de Gianluigi Donnaruma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos y Georginio Wijnaldum.

Considerando además la presencia de Neymar y Kylian Mbappé en la plantilla, muchos ya postulan al PSG como el gran candidato a ganar la Champions League 2021-22.

Y no es menor imaginarse un once titular con Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos y Juan Bernat; Georginio Wijnaldum, Marco Verratti y Ángel Di María; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. En teoría no hay por dónde.

Con este escenario, el popular juego de fútbol de EA Sports, FIFA, ya se prepara para su próxima edición y la duda cae de cajón: ¿cómo valorará al próximo Paris Saint-Germain de Lionel Messi?

“¿Debería ser el PSG nuestro primer equipo de seis estrellas?”, publicó la cuenta oficial del EA Sports FIFA en Twitter y dejando la incógnita si este Paris Saint-Germain es mejor que el Real Madrid de los galácticos o el Barcelona de Josep Guardiola.

Cabe recordar que un equipo con seis estrellar sería algo inédito en el FIFA, pues la carta de mayor valoración de un club puede alcanzar sólo hasta cinco distintivos hasta ahora.