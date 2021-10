Esta semana Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, no estaba de buen humor, luego de que el domingo su equipo cayera frente a River Plate en el Superclásico del fútbol argentino.

En un programa de TyC Sports el ex futbolista fue interrogado por la derrota y le consultaron si al plantel le hacía falta jerarquía, lo que terminó por fastidiar a Román.

En respuesta dijo que esos mismos jugadores le habían ganado a River anteriormente y a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, afirmación que no es cierta, pues los xeneizes empataron ambos partidos 0-0 ante los brasileños, quienes terminaron clasificando a cuartos.

“No es fácil jugar con Mineiro y nosotros le hemos ganado los dos partidos. Claramente le ganamos a Mineiro los dos partidos”, dijo Román Riquelme, y el ex jugador de Racing, José Chatruc, le dijo desde el estudio: "No oficialmente".

Así continuó el diálogo:

Riquelme: “¿Cómo no oficialmente, Chatruc?”

Chatruc: “Y... no Román, los partidos los ganó Mineiro.”

Riquelme: “Si vamos a hablar hablemos en serio. Fuiste jugador de fútbol hablemos como jugadores de fútbol. Si querés hacer de periodista y querés pelear conmigo no me parece lindo. Los dos partidos los ganamos.”

Chatruc: “Pero no me quiero pelear con vos, te digo la realidad.”

Riquelme: “Los dos partidos los ganamos.”

Chatruc: “Entiendo tu postura, pero...”

Riquelme: “Si no me quiere dejar hablar... Yo no me quejo de nada, pero soy honesto. Ayer nos ganaron bien, pero el gol en cancha de Boca fue gol. ue gol, dejémosnos de joder. Fue gol el de acá, fue gol el de Brasil... qué va a hacer”.