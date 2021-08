Ben Brereton cuenta cómo estuvo cerca del retiro: "Me pregunté si el fútbol era para mí o no"

En cuestión de meses la vida cambió radicalmente de Ben Brererton al asistir a sus primeras nominaciones con la selección chilena y la Copa América fue la actuación que lo consagró como una pieza fija de cara a lo que resta del camino hacia el próximo Mundial de Qatar en 2022.

Sin embargo, la carrera del delantero no siempre ha sido placentera a pesar de cumplir diferentes sueños tanto con sus clubes como a nivel de selecciones, pues también llegó a tener oportunidades en las divisiones inferiores de Inglaterra tras haber sido formado en el Manchester United.

Pero a los 16 se trancó su camino en Old Trafford cuando le abrieron la puerta de salida de su magnífica cantera y allí dudó de continuar. "Después de que me liberaron un par de veces, me pregunté si el fútbol era para mí o no. Mi papá también estaba pensando en eso, pero decidí seguir jugando y mi familia me apoyó", dijo en entrevista exclusiva para Sport Bible.

Sin embargo, poco a poco fue replanteándose la situación y con su entorno pudieron superar el trago amargo hasta que retomó el rumbo. "A una edad temprana, no sabes muy bien lo que quieres", puntualizó.

Tras poco tiempo de salir del Manchester United, Brereton recibió la oportunidad por parte del Nottingham Forest y no la desaprovechó al marcar 15 goles en 20 juegos en las divisiones inferiores hasta que el primer equipo lo llamó en 2016 y allí empezó su larga vuelta hasta de vetirse con la Roja.