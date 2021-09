Pato Yáñez afirma que Alexis Sánchez no se va del Inter por ego: "Le importa el 'dónde estoy y lo que gano'"

La temporada de Alexis Sánchez con el Inter de Milán no arrancó de la mejor manera pues tras los problemas físicos que le impidieron estar haciendo pretemporada a tope a su vuelta ha debido resignarse a estar en el banquillo pues el entrenador Simone Inzaghi no le dio minutos ante Sampdoria por Serie A ni contra Real Madrid en Champions League.

El delantero nacido en Tocopilla estuvo sonando en el mercado de fichajes pero para Patricio Yáñez, quedarse en el equipo nerazzurri es una decisión basada en el ego. "Ese nivel de jugadores tienen en su cabeza, en su mente, el no perder jerarquía y el no perder jerarquía es estar en instituciones grandes. El ego, porque ya ni siquiera es un tema económico", dijo en Deportes en Agricultura.

"No me llama la atención que siga en el Inter. Es más un tema de ego que económico, yo no lo veo haciendo como Gary Medel que se fue a un equipo inferior en el concierto italiano. Podría irse a España, al Betis, al Sevilla. En esa franja podría estar. Mentalmente le importa y demasiado el dónde estoy y lo que gano", apuntó.

Simone Inzaghi no le ha dado minutos a Alexis Sánchez. (Foto: Agencia Uno)

El exfutbolista extendió su punto de vista. "Imagínate a dónde podría irse Alexis a jugar, a un equipo de la segunda franja de cualquier país o un grande de Sudamérica. Yo creo que muchas veces los jugadores no se quieren descolgar e irse a jugar en equipos que, en rigor, tienen claro que no van a competir para ganar una liga sino que están compitiendo para entrar en un puesto en una competición europea".

Sin embargo, Yáñez entiende la posición de Sánchez con respecto a su actualidad en el Inter de Milán. "Es difícil dar ese salto, dar esa vuelta de tuerca y decir 'renuncio a lo económico, me voy a un grande de Brasil'", puntualizó.