La entrevista de Alexis Sánchez con Mark González sigue dando de qué hablar. El Niño Maravilla evitó cualquier atisbo de humildad y sacó a relucir su brillante carrera con la selección chilena ante las críticas por su rendimiento.

“Yo he hecho lo que he hecho en mi vida. Soy goleador histórico, más partidos en la Selección, más asistencias, más partidos en Clasificatorias, más goles en Clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer”, aseguró el nacido en Tocopilla.

Además, el delantero aseguró que “en la Selección los he hecho todos, entonces qué me falta para discutir con alguien que nunca le pegó a un balón o que nunca me superó. Con respeto, yo lo puedo escuchar si hace una crítica constructiva”.

Uno que se tomó a pecho estas palabras fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura le mandó un claro mensaje a Alexis al tomar esta soberbia postura.

“Tienes a un Alexis Sánchez que el DT no se atreve a sacarlo y está lejos de ser ese jugador desequilibrante. Está más preocupado de los récords como si uno se los pidiera, nadie se los pide”, aseguró el ex atacante.

Además, el mundialista en España 1982 declaró que “uno le pide que juegue bien y no lo está haciendo. Los récords que se los meta en el baúl de los recuerdos, para cuando tenga nietos. Nadie lo va a superar porque es un crack, pero ese crack hoy en día no está jugando de crack”.

Alexis Sánchez todavía está buscando club para seguir en Europa tras poner fin a su segundo ciclo en el Inter de Milán. Pese a que en Francia lo dan como fijo en el Olympique de Marsella, todavía no hay nada oficializado en el país galo. ¿Dónde continuará su carreara el Niño Maravilla?

