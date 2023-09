Todo indica que el tiempo le terminó dando la razón a Alexis Sánchez. El Olympique de Marsella no lo está pasando nada de bien en la Ligue 1 y sus hinchas ya perdieron la paciencia.

Los Phocéens han pagado caro sus errores, quedando eliminados de la Champions League. A esto se ha sumado el pobre rendimiento en el torneo francés, lo que ha generado una crisis interna donde los fanáticos piden la cabeza del DT.

Marsella se derrumba sin Alexis Sánchez

Alexis Sánchez decidió no renovar con el Olympique de Marsella al no haber un proyecto ambicioso. El club tuvo una gran temporada con el chileno en sus filas, pero hasta ahora no ha logrado encontrar un reemplazante ideal.

Esto se ha visto reflejado en el pobre nivel mostrado hasta ahora y que tiene a los hinchas más que molestos. Fuera de la Champions League y con apenas dos triunfos en cinco fechas de la Ligue 1, el ciclo de Marcelino parece tener sus días contados.

Así lo señala L’Equipe, donde revelaron que hubo amenazas de muerte que han llevado al nuevo entrenador del Olympique de marsella a dejar su cargo. El propio estratega ya se lo habría comunicado a sus dirigidos y se espera que se haga oficial en las próximas horas.

El hecho golpea de lleno a los Phocéens, que esta semana harán su debut en la UEFA Europa League. Ahí se espera que tengan a Jean-Pierre Papin como su técnico interino, buscando renovar energías para los desafíos que vienen.

Alexis Sánchez se fue y el Olympique de Marsella se cae a pedazos. El Niño Maravilla sigue esperando por su redebut en el Inter de Milán, mientras su ex club vive una crisis total.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en Olympique de Marsella?

Alexis Sánchez alcanzó a disputar un total de 44 partidos oficiales con el Olympique de Marsella. En ellos marcó 18 goles y aportó con tres asistencias.

¿Cuándo juega el Olympique de Marsella?

Olympique de Marsella regresa a la acción esta semana para hacer su debut en la UEFA Europa League. Será el día jueves 21 de septiembre desde las 15:00 horas cuando visiten al Ajax.