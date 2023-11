Alexis Sánchez habló con los medios mexicanos en la antesala de jugar esta fecha doble de Eliminatorias con la selección chilena. De cara a los duelos con Paraguay y Ecuador, el Niño Maravilla no ocultó sus deseo de alguna vez jugar en la Liga MX.

En charla con TUDN, el chileno declaró que “me gustaría jugar en México. Me llama la atención, hay equipos que son apasionados, van por su club y todas esas cosas. Me gustaría, pero no sé cuándo”.

“Hay varios que conozco, como el Pachuca o América. Me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés”, agregó.

Además, el Niño Maravilla no se cerró a la chance de jugar en la MLS de Estados Unidos: “Me gustaría también, otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar el inglés, me gustaría vivir en Los Ángeles, Miami”.

“No lo tengo nada concreto ahora, estoy enfocado en Champions League con el Inter y hacer lo mejor posible”, concluyó.

El presente de la Roja

No sólo de la opción de jugar en México habló Alexis, sino que también del presente de Chile a días de jugar una nueva fecha doble de Eliminatorias, esta vez de local ante Paraguay y de luego de visita con Ecuador.

“Creo que hay jugadores jóvenes que pueden tener una experiencia linda y les puede servir para un Mundial también, depende todo el entrenador a quien llame. Creo que es un grupo muy lindo, pero debe estar concentrado”, declaró.

Para cerrar, el delantero remarcó que “tiene que haber cambio generacional, los jugadores tienen que atreverse a demostrar lo que saben. En Europa cuidan más al jugador, así no pasa en Chile, que criticamos a un jugador con apenas 18 años. Hay que ayudar un poco más. Creo que hay un gran potencial para crecer y mejorar, y sacar jugadores nuevos para la selección”.

¿Cuánto ha jugado Alexis Sánchez en el Inter de Milán durante esta temporada 2023-24?

Pese a llegar como refuerzo en el pasado mercado de fichajes, Alexis ha perdido bastante continuidad en esta segunda etapa en el Inter de Milán. El tocopillano lleva siete partidos jugados y ha convertido un gol en apenas 296 minutos de juego. ¿Se vendrá un cambio de aire para la próxima temporada?

¿Cuándo juega la selección chilena ante Paraguay y Ecuador?

La Roja enfrentará a Paraguay este jueves 16 de noviembre desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Posteriormente visitará a Ecuador el martes 21 a partir de las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

