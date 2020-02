Ver EN VIVO Udinese vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la jornada 22 de la liga italiana

La jornada 22 de la Serie A de Italia significará el retorno de Alexis Sánchez a Udine, ciudad donde realizó sus primeras armas en Europa en el elenco blanco y negro.

Inter de Milán visitará a Udinese aún con la duda si el chileno será titular en desmedro de Lautaro Martínez, jugador que fue expulsado en el duelo anterior y estará suspendido por dos fechas.

El cuadro negriazurro no quiere perderle pisada a Juventus en la lucha por el liderato e irán por el triunfo en el Estadio de Friuli. Los locales, por su parte, han tenido una irregular temporada y son 14° con 24 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Udinese vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la jornada 22 de la liga italiana?

Udinese vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la jornada 22 de la liga italiana jugarán este domingo 2 de febrero a las 16:45 horas de Chile.

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Udinese vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la jornada 22 de la liga italiana?

Si buscas un link para ver en vivo y online Udinese vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la jornada 22 de la liga italiana, podrás hacerlo en ESPN Play.