Prensa italiana asegura que Lautaro Martínez tiene la cabeza en Barcelona y que Alexis Sánchez debe ser titular en el Inter

El tardío ingreso de Alexis Sánchez al minuto 77 en el partido que Inter perdió ante la Juventus este domingo (2-0), ha sido una de las críticas que se han posado sobre Antonio Conte tras una la derrota que echó por tierra las aspiraciones de Scudetto para el cuadro lombardo.

Aunque Corriere dello Sport y Tuttosport advirtieron que el partido y el resultado estaban zanjados cuando entró el chileno a la cancha por Romelu Lukaku, ambos coinciden que de todas formas "tocó muy pocas pelotas" frente a la Vecchia Signora.

Sin embargo, Calciomercato levantó la voz y pidió no solo más minutos para Alexis, sino además la posibilidad de que sea titular en lugar de Lautaro Martínez, quien no ha vuelto bien de la suspensión que sufrió en febrero y no ha convertido goles desde enero.

"Lautaro se ha visto desconectado en tres partidos decivivos (Copa Italia contra Napoli y Serie A frente a Lazio y Juventus, todas derrotas) y quizás Conte deba preocuparse", asegura el informe en el que se pregunta si acaso Martínez "ya está en Barcelona", debido al interés que tiene los catalanes por el Toro.

"Es un chico serio, con la cabeza bien puesta sobre los hombros, y sabe que nunca puede darle importancia a esos rumores", explicó Conte al respecto. Pero la baja del argentino supone una mejor opción para Alexis Sánchez, que volvió a jugar dos partidos completos después de cinco meses, en la Europa League.

"Inter deberá entender el problema, sin pérdida de tiempo, porque ante la Juventus Lukaku también demostró estar de capa caída y el equipo de Conte no puede permitirse jugar con un esquema de 3-5-0", advierte Calciomercato antes de pedir a Alexis en el once.

"En banca está Sánchez. No será la ira de Dios, pero está en forma, comienza a moverse bien y quizás en este momento podría y debería ser titular en el ataque, a la espera de que Lautaro vuelva a enchufarse", sentencia la publicación italiana.

Inter se enfrentará este jueves al Getafe por los octavos de final de la Europa League y el domingo será anfitrión de Sassuolo, dos duelos claves en las dos competiciones que le quedan en carpeta a los nerazzurri.