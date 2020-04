Paul Ince asegura que Alexis Sánchez todavía puede triunfar en Manchester United y ser "parte clave" del equipo

Pocos aliados parece tener Alexis Sánchez en estos momentos. La prensa inglesa lo tapa en críticas apenas puede y su futuro está en la más completa incertumbre: solo sabe que debe regresar a Manchester United después de su préstamo en el Inter de Milán.

Sin embargo, en el mar de dudas que genera el Niño Maravilla, aparece una nota de confianza. Se trata del comentario de Paul Ince, quien asegura que el chileno puede regresar a Old trafford y convertirse en "parte clave" del plantel que comanda Ole Gunnar Solskjaer.

"No descartaría que Sánchez vuelva al United y sea una parte clave en su equipo la próxima temporada", aseguró el ex mediocampista de Manchester United, Inter de Milán (donde fue compañero de Iván Zamorano) y Liverpool.

"He estado en la situación como entrenador, donde uno piensa 'me deshaceré de éste y éste', pero no hay acuerdo y el jugador se queda. Llega la pretemporada y es completamente distinto a la temporada anterior, y es tu pieza clave para la próxima campaña", reflexiona.

Esto le hace pensar que Alexis sí puede torcer el destino. "Sánchez definitivamente puede regresar al United, lucir fantástico en los entrenamientos y explotar. Y de repente es importante para los planes del equipo, después de todo", asume.

Los últimos informes advierten que el chileno no quiere reducir su contrato de 28 millones de euros por temporada para cambiar de equipo. La opción latente es que efectivamente se quede en los Diablos Rojos, con quienes sumó 5 goles en 45 partidos en un año y medio.

