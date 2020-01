"No estoy loco": La molesta respuesta de Conte por la suplencia de Alexis Sánchez en Inter

Inter de Milán estuvo a punto de perder el partido con el que cerró la primera rueda de la liga italiana, este sábado ante Atalanta. Los de Bérgamo desperdiciaron un penal en el epílogo y perdonaron a un cuadro lombardo que no hizo bien las cosas.

Sin embargo, el entrenador Antonio Conte decidió no hacer grandes modificaciones en su pizarra y solo utilizó dos cambios, para los ingresos de Borja Valero y Matteo Politano. Alexis Sánchez se quedó en la banca.

Y fue el mismo entrenador quien explicó la marginación del delantero chileno. "Estoy intentando que Sánchez vuelva cuando esté en forma", dijo al referirse a los problemas de lesiones que arrastra su plantel.

Pero fue más enfático más tarde. "Me preguntaron por Alexis. Para ponerlos en la cancha, los jugadores tienen que estar bien. No soy deficiente ni quiero hacerme daño. Si no hago entrar a un jugador no es porque esté loco", sentenció.

Alexis Sánchez ha sido citado dos semanas consecutivas pero no ha sumado minutos desde la lesión que sufrió con la selección chilena durante octubre. El tocopillano cumplió tres meses sin actividad oficial.